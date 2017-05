Zen sabe que não é prioridade, mas se coloca à disposição para disputar pré-candidatura ao governo do Acre dentro da FPA

Da redação ac24horas - 24/05/2017 13:27:26

Daniel Zen informou em um longo texto no Facebook as razões que o fizeram aceitar ser indicado como um dos quatro pré-candidatos ao governo do Acre pela Frente Popular. Os outros três são: o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana; a vice-governadora Nazaré Araújo, ambos do PT; e o secretário de Segurança do Acre, Emylson Farias (PDT).

O líder do governo na Assembleia Legislativa e presidente do PT do Acre diz que aceitou ter seu nome “colocado nesse seleto rol de grandes companheiros de luta e de jornada, por indicação do partido que agora tenho orgulho de presidir, porque acredito que a FPA transformou o Acre para melhor e ainda tem muito a colaborar para a melhoria da qualidade de vida do povo acreano”.

Zen adiantou que defende um debate em torno da “educação”, “empregos de qualidade”, “conciliação dos preceitos da sustentabilidade”, “cultura, esporte e lazer” e “desenvolvimento de fortes mecanismos de controle social”.

O petista encerra que “independente do nome escolhido pelos partidos que integram a FPA” estará abraçado e unido pelo projeto governista.