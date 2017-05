SGA abre seleção para contratar 18 operadores de máquinas pesadas

Da redação ac24horas - 24/05/2017 09:48:29

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta quarta-feira (24) a abertura de um processo seletivo simplificado para a contratação de 18 operadores de máquinas e motoristas por tempo determinado. É preciso ter curso na área, experiência e carteira de habilitação, bem como diploma de conclusão do ensino fundamental. Os salários variam de R$ 1.221,82 a R$ 1.603,64.

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período

As inscrições ocorrerão no período de 24 de maio a 02 de junho de 2017, por formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br. No último dia, as inscrições no site se encerrarão às 12 horas e a entrega dos documentos nas mesas receptoras às 17h. Não será cobrada taxa de inscrição.

A seleção ocorrerá em duas fases: Análise Curricular (50 pontos) para a experiência profissional e; Prova Prática realizada em sessão pública onde o candidato terá de executar atividades inerentes ao desempenho de suas funções.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto a Secretaria de Estado de Agropecuária, por meio do telefone (68) 3224-9621 – ramal 29 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos. sga@ac.gov.br

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA: Diploma de conclusão de curso de nível fundamental, Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” e Curso de operador de trator ou comprovante de experiência de no mínimo 6 (seis) meses; R$ 1.603,64

OPERADOR DE COLHEITADEIRA: Diploma conclusão de curso de nível fundamental; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” e Curso de operador de trator ou comprovante de experiência de no mínimo 6 (seis) meses; R$ 1.603,64

OPERADOR DE TRATOR DE PNEU: Diploma conclusão de curso de nível fundamental; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” e Curso de operador de trator ou comprovante de experiência de no mínimo 6 (seis) meses; R$ 1.603,64

MOTORISTA DE CAMINHÃO Diploma conclusão de curso de nível fundamental; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” e Curso de operador de trator ou comprovante de experiência de no mínimo 6 (seis) meses; R$ 1.221,82

MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK Diploma conclusão de curso de nível fundamental; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” e Curso de operador de trator ou comprovante de experiência de no mínimo 6 (seis) meses; R$ 1.405,09

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS Diploma conclusão de curso de nível fundamental; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” e Curso de operador de trator ou comprovante de experiência de no mínimo 6 (seis) meses; R$ 1.603,64.