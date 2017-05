Repasses do ICMS para prefeituras passou dos R$ 20 milhões em abril

Da redação ac24horas - 24/05/2017 09:53:21

A Secretaria de Fazenda informou nesta terça-feira, 23, os valores do repasse de abril do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) aos municípios do Acre. Rio Branco, com R$11 milhões, recebeu a maior fatia dos mais de R$20 milhões do repasse que leva em conta valores do IPVA e do Fundeb além do ICMS. Acrelândia ficou com o menor repasse: R$51.654,58.

Veja quanto levou cada prefeitura: