Pedido de retirada de deputados do PDT da CPI da Sehab é apresentado no plenário da Aleac

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 24/05/2017 13:04:33

O pedido de retirada dos nomes dos deputados estaduais Heitor Júnior e Jesus Sérgio, ambos do PDT, como membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a participação de servidores públicos na venda ilegal de casas na Secretaria de Habitação do governo do Acre foi apresentado na manhã desta quarta-feira (24), no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O requerimento de Heitor Júnior e Jesus Sérgio pedindo a retirada de seus nomes foi lido durante a apresentação das matérias que estrariam na pauta de votações. Após a aprovação em plenário, o PTN vai apresentar o nome do deputado Josa da Farmácia (PTN) para compor a CPI, que deverá ser instalada apenas depois da publicação dos novos nomes, protelando o início dos trabalhos.

Para o bloco de oposição, a retirada dos nomes dos parlamentares pedetistas é uma manobra do governo para atrasar o início dos trabalhos e impedir que membros do alto escalão do governo sejam convocados para as oitivas que serão realizadas pelos membros da Comissão no âmbito do Poder Legislativo. A CPI tem um prazo de 90 dias para apresentação de um relatório.