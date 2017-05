Mais algumas lágrimas por Sena Madureira. Até quando?

Charlene Carvalho - 24/05/2017 07:59:05

Tive dificuldades em colocar um olhar mais apurado ao atentado na escola Raimundo Hermínio de Melo, em Sena Madureira. Me entenda, não é apenas ojeriza às notícias policiais, às fotos chocantes e ao vídeo do corpo estendido no chão. É um pouco mais que isso. Nasci em Sena Madureira. Vivi lá até a adolescência. Tenho parentes e amigos lá. É a minha cidade, entende? Minha estação do fim do mundo. Era pra ser uma cidade pacata, calma, serena e tranquila, onde a vida deveria seguir lenta e calmamente. Mas isso não é, nem de longe, quanto mais de perto, a realidade atual.

Já falei disso aqui. Do quanto me choca. Estive em Sena na semana passada. Fui pela primeira vez à capela onde Frei Paolino foi enterrado. Não havia ninguém lá. Só eu e os meus pensamentos. Me ajoelhei e rezei. Pedi força ao meu Frei querido. Pedi paz para a nossa cidade. Senti um enorme vazio me consumindo ao sair de lá e andar pela nave da igreja. Percebi – faz tempo – que a cidade da minha infância não existe, mas é duro olhar e ver que a cidade dos seus sonhos e encantos está entregue à barbárie. Esse atentado que a todos choca é apenas um reflexo disso.

Leio, aqui mesmo no AC24horas, que o governador Tião Viana mandou toda a cúpula das Forças de Segurança para Sena e determinou uma força tarefa emergencial para combater a criminalidade na cidade. Os céticos vão dizer que não faz mais que a sua obrigação. De fato. É obrigação do Estado zelar pela nossa segurança. De todos nós. Mas vejo no gesto do governador Tião Viana mais que isso. Vejo uma decisão de um governante que demonstra cuidado para com seu povo. Não sou dada a elogios a ele, mas preciso reconhecer seu gesto e dizer: obrigada por não ficar inerte. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento delicado. Principalmente das forças de segurança pública.

Não há muito que possamos fazer diante da gravidade dos fatos, exceto botar a boca no trombone, dobrar os joelhos e pedir a Deus amor e misericórdia pela cidade. Quando não temos mais nada a fazer, se apegar a Deus em oração não é desespero. É esperança. Que o Estado faça, e faça bem, sua parte e devolva a sensação de segurança que meus amigos, meus familiares e meus conterrâneos merecem. E nós, todos nós, que não temos armas em punho, usemos a arma mais poderosa que existe: a força da fé e da oração em favor de Sena Madureira.

Que Deus nos ajude.

Bom dia, leitor.

Essa foto tem muito amor envolvido. Nela estão duas paixões: meu irmão Wesley e seu filho Nathan. Nathan comemora 11 anos de idade nesta quinta, 25. São 11 anos de muitas alegrias. De muitas de histórias. De muito amor. Orgulho máster desse garoto que mesmo tão jovem, já ama tanto a família. Nathan, amor nosso, Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz – que excede todo o entendimento! – todos os dias. Você é muito amado!

GUSTAVO LIMA

Era grande a expectativa pelo show de Gustavo Lima em Rio Branco, marcado para o dia 18 d de junho. Infelizmente foi cancelado. Não sei exatamente os motivos, mas fico triste pelos organizadores e pelo público. Vivemos tempos difíceis e diversão faz bem. Sucesso aos produtores em suas novas empreitadas. Tomara que role mesmo o reagendamento, embora a agenda do moço esteja sempre lotada.

WESLEY SAFADÃO

Mas não desanimem, crianças. Wesley Safadão, e não o Joesley, for God! Vai fazer show em Rio Branco na Expoacre 2017. Com certeza vai ter público recorde. O homem é um show-man. Suas músicas encantam o público. Preparem o bolso e as pernas. A festa promete ser animada.

Aquela pessoa que você ama e respeita. Seu nome: Paulo Sampaio Jr., esse menino vitaminado – registro da Adma Costa – outro aniversariante desta quinta-feira, 25. Amigo e profissional honrado que vai me garantir um belo almoço até sábado (Ô glóriasss!!) feito pela Nilzete, sua mãe. Feliz aniversário Paulinho. Ele odeia esse apelido, mas fazer o quê? Como é bom ter você por perto, amigo de todas as horas!!!

MAIS VOOS

A Gol Linhas Aéreas está anunciando abertura de mais voos para Rio Branco em julho, por conta das férias e, claro, da grande procura. Pelo que soube, talvez tenha até promoção. Mesmo que por aqui promoção seja coisa de mil reais uma perna da viagem. #oremos.

E os aniversários da quinta, 25, continuam. A mocinha da foto foi um dos melhores presentes que Deus me deu em 2016. Não há palavras para expressar o carinho que tenho por essa menina-mulher-missionária. Parabéns, Nathália Silva. Prepara o Teres que noises chega antes do culto na Base!

VIDA LEVE

Fui conhecer o Armazém Vida Leve, na terça-feira. É um lugar com opções interessantes. Algumas encontramos nos supermercados. Outras não. Lá tem várias farinhas para quem não quer ou não pode usar trigo e uma excelente variedade de frutas desidratadas. Comprei farinha de amêndoa – bicha cara! – e farinha de caju para experimentar um requeijão vegano. Depois conto se prestou.

TEMPERO E VINHO

Mas gostei mesmo foi da parte dos temperos. Tudo bem que não tem uma variedade tão grande, mas tem opções interessantes, que vão do curry à páprica picante, passando por canela de boa qualidade. Senti falta da pimenta síria e garan masala, mas é um bom começo. E tem opções interessantes de vinhos espanhóis de boa safra, além de italianos.

Pastor Tyago Campelo está de volta ao Brasil após alguns anos como missionário em Moçambique. Quando essa coluna for ao ar ele estará no voo São Paulo/Rio Branco. Seja bem-vindo de volta, amigo! Tu bem sabes a seara que te esperas, mas tendes bom ânimo. Não estás só nesta batalha!

PREÇO E QUALIDADE

Um aviso: não sei sequer quem são os proprietários do Freguesia, mas quando vejo boas ideias, gosto de compartilhá-las. No domingo, antes de ir ao cinema, peguei um panfleto no Via Verde Shopping com uma promoção da Hamburgueria. Chama Freguês do dia, vale para todos os clientes, mas o público alvo são os funcionários do Shopping.

FUNCIONÁRIO FREGUÊS

Mas o carro chefe da promoção é o funcionário freguês, com duas opções de sanduíche de mortadela, ovo, alface, maionese, bacon e queijo, o Sampa I e II, que junto com um refrigerante de 250 ml, custa R$ 9,90. Faz tanto sucesso que já é um dos sanduíches mais pedidos, segundo uma funcionária. Desculpa aí se você não gosta, mas sanduíche de mortadela é uma delícia e na próxima parada por lá vou experimentar.