Jonas Lima desafia oposição a fazer a defesa do governo Temer

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 24/05/2017 12:19:44

O debate em torno da BR-364 suscitou uma velha discussão entre situação e oposição na Aleac sobre as críticas que oposicionistas fizeram aos ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula, acusados de envolvimento em atos de corrupção no escândalo que revelou a destruição de propinas para financiar campanhas.

O deputado Jonas Lima (PT) disse que os parlamentares de oposição fazem críticas aos novos responsáveis pela BR-364, mas não falam seus nomes. Para Lima, a oposição estaria com medo de queimar o nome do senador Gladson Cameli (PP), que indicou o superintendente do DNIT no Acre.

“A BR está sob responsabilidade do Governo Federal, do DNIT, do governo ilegítimo que está aí. Os deputados de oposição falam os valores, mas não falam dos irresponsáveis que estão cuidando hoje e não faz a manutenção. Nos governos do PT , bombardeados nessa Casa, o dinheiro vinha”, diz Jonas.

Elevando o tom do discurso, Jonas Lima desafiou os oposicionistas a usarem a tribuna para defender o governo Temer. “Tem deputado aqui que está calado, só falava da Dilma e do Lula. Voltem nessa tribuna e defendam o governo do presidente ladrão. Ou apenas a Dilma e o Lula tinham defeitos”, questiona.