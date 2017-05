Homem é morto a tiros no Taquari na manhã desta quarta-feira

Da redação ac24horas - 24/05/2017 09:42:51

Edmilson Farias de Lima foi morto com dois tiros na manhã desta quarta-feira, 24, na Rua Diógenes, região do bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco.

Ela estava saindo de sua residência quando foi surpreendido por dois homens armados que já o aguardavam do lado de fora e dispararam duas vezes. Os tiros atingiram a região do peito e na cabeça. Acionado, o Samu esteve no local, mas nada pôde fazer.

A priori, a polícia acredita que o crime tenha sido motivado por vingança.