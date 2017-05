Estudo diz que Acre não é viável para o mercado livre de energia elétrica

Da redação ac24horas - 24/05/2017 10:18:59

O Acre é um dos quatro Estados menos atrativos do país para consumidores com carga maior ou igual a 500 quilowatts migrarem para o mercado livre contratando apenas fontes renováveis, entre as quais eólica e solar. É o que revela monitoramento mensal realizado pela empresa de comercialização FDR Energia. Rio de Janeiro, seguido de Mato Grosso e Tocantins são os mais promissores.

No Mercado Livre os consumidores, comercializadores geradores de energia elétrica têm liberdade para negociar a compra de energia elétrica conforme necessidade das partes.

O trabalho compara as tarifas das concessionárias de energia elétrica do país – exceto as de Roraima, que não é do SIN – com os preços dos contratos dos clientes da FDR para energia incentivada com 50% de desconto na TUSD no próximo ano.

Pioneiro, o estudo adota como parâmetro um índice criado pela própria comercializadora, dentro qual “0” representa nenhuma atratividade na migração para o mercado livre e “1” atratividade máxima. Nessa escala proposta, concessionárias e estados com nota abaixo de 0,4 –caso do Acre, Alagoas, Piauí e Amapá -se mostram financeiramente inviáveis para atrair novos clientes para o ambiente de contratação livre. O modelo é semelhante ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), utilizado pelas Nações Unidas.