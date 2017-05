Autor do disparo em aluno em escola de Sena ficará preso sem direito a visitas

Da redação ac24horas - 24/05/2017 12:55:46

Os dois autores do atentado a um estudante dentro de uma sala de aula na escola Raimundo Hermínio de Melo, ontem, em Sena Madureira, foram trazidos nesta quarta-feira, 24, para Rio Branco. Ismael de Souza Ferreira, autor do disparo contra o aluno, é maior de idade e foi levado direto para o presídio Antônio Amaro Alves. Ele ficará submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado, o RDD, sem direito a visita íntima, sem TV, uma hora de banho de sol e revista diária dos agentes penitenciários. O outro participante do atentado, um menor de idade, foi levado para o Centro Socioeducativo Santa Juliana.

O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, destacou a eficiência do setor no caso. Ele disse que assim que recebeu a informação sobre o crime determinou de imediato uma ação integrada das polícias no município.

“Em três horas nós colocamos essas pessoas que comentaram esse crime atrás das grades. E é assim que tem que ser com quem pratica crime dessa covardia, dessa natureza. Pessoas adentrarem num ambiente escolar e praticar um crime com aqueça crueldade tem que fazer como fizemos: colocar e restabelecer a ordem”.

Samuel, o estudante vítima do tiro na cabeça, seria integrante do Comando Vermelho. A dupla pertence a outras duas facções rivais, o Bonde dos 13 e o PCC. A motivação para o crime seria vingança. No poder dos dois bandidos, a polícia encontrou um revolver 32 e uma escopeta.

O estudante está em estado grave na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco.