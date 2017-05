Antônio Pedro denuncia que banana produzida em Acrelândia está se estragando por falta de comprador

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 24/05/2017 12:15:14

O deputado Antônio Pedro (DEM) denunciou na manhã desta quarta-feira (24), na tribuna da Aleac, que a produção de banana de Acrelândia está se estragando por falta de comprador e providências do governo do Acre, que apesar de anunciar investimentos na produção estaria cobrando uma alíquota de imposto alta dos produtores e não apresenta solução para o escoamento do produto.

“Há mais de cinco milhões de pés de banana e mais de dois milhões de pés de café no município, mas os produtores estão sentindo na pela a dificuldade de vender o cacho de banana. Não tem mais comprador. O preço do cacho caiu R$ 6 para R$ 3. O pior é que o produtor tem que pagar R$ 1,20 de imposto de cada cacho de banana que sai de lá, mesmo que ele não seja vendido”.

Para Antônio Pedro, “o governo deveria tomar a decisão de olhar a situação dos produtores que estão desmotivados. 40% da produção de banana é estragada por falta de comprador. O governador tem que ver uma forma de ajudar os produtores de Acrelândia, falta de incentivo. Um único produtor perdeu mais de quatro mil cachos de bananas que ficaram na própria plantação”.

O parlamentar relembrou os anúncios de investimentos e assistência técnicas apresentados pelo governo do Acre, destacando que parte desses recursos deveriam ser destinos ao município de Acrelândia. “Espero que o nosso governador possa olhar a situação dos produtores, porque eles precisam vender sua produção para custear o sustento de suas famílias”, finaliza Antônio Pedro.