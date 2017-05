Acre é o campeão em cumprimento de obrigações do Bolsa Família

Da redação ac24horas - 24/05/2017 10:01:09

Com 99,09% de 135.653 estudantes, o Acre é o campeão nacional de acompanhamento da frequência escolar para o programa Bolsa Família. Dos alunos acompanhados, 111.156 cumpriram as condicionalidades para que as famílias sigam recebendo o benefício.

Manter os filhos na escola faz parte das chamadas condicionalidades do Bolsa Família, que são compromissos firmados pelos beneficiários e pelo poder público nas áreas de educação e saúde para a superação da pobreza. Os dados referem-se aos meses de fevereiro e março deste ano.

A situação é positiva em todo no País no período mas nenhum Estado teve o mesmo desempenho do Acre. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), responsável pelo programa, este é o melhor resultado alcançado desde 2013 e o segundo melhor para o período desde o início da série histórica. Sergipe é o Estado que registrou o pior acompanhamento: apenas 92,77% cumpriram as condicionalidades.

Veja o resultado no País: