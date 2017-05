“A BR é um ramal mal cuidado, é um ramal que não tem manutenção”

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 24/05/2017 11:29:21

Os deputados estaduais Luiz Gonzaga (PSDB) e Jesus Sérgio (PDT) perderam a paciência com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável pela recuperação da BR-364. Oposição e situação se uniram para perguntar pelos mais de R$ 200 milhões anunciados para a recuperação da rodovia, que foi anunciada no final do ano passado.

“A recuperação deveria começar dia 18 de novembro do ano passado, mas já estamos quase no final do mês de maio de 2017 e a colocaram apenas duas máquinas para fazer terraplanagem e dois caminhões para jogar barro. Eu recebi várias imagens e fotografias de veículos atolados. O ministro anunciou R$ 227 milhões, assinou convênio, mas até agora nada”, diz Luiz Gonzaga.

Segundo o tucano, “fizeram uma grande festa e geraram esperança na população e a manutenção da BR não saiu. Uma passagem aérea de Rio Branco a Cruzeiro do Sul está custando 964 reais. O cidadão doente não tem condições de ir de Cruzeiro do Sul para Tarauacá porque a estrada não presta e não tem condições de ir de avião porque o preço da passagem é absurdo”, destaca.

Para Gonzaga, uma das soluções para o problema seria a instalação da CPI para investigar supostos superfaturamento e desvio de recursos nas obras da rodovia. “Que ela seja instalada porque gastaram quase 2 bilhões de reais para fazer uma estrada que não existe. Só o mais pobre que é prejudicado”. Gonzaga lembra que três CPIs podem funcionar na Casa, mas nem a da Sehab foi instalada.

O deputado da base governista, Jesus Sérgio complementou o discurso de Luiz Gonzaga. “O povo já não aguenta tanta mentira em relação a essa BR. É um ramal mal cuidado, é um ramal que não tem manutenção. Ou se faz um trabalho de vergonha, ou essa estrada vai fechar agora no verão. Nem nos tempos do BEC, quando era apenas no barro, a estrada ficava nessas condições”.

Jesus alerta que “estamos chegando ao final de maio e não vemos nenhum equipamento ou acampamento sendo montado às margens BR. Será que vão recuperar na base da enxada? Nos tempos do Deracre tinha manutenção constante, roçagem e limpeza. Agora não tem mais. Querem que a BR feche e as pessoas que moram às margens da BR passem fome”, ressalta.

O parlamenta alerta que as dificuldades da população aumentaram porque “Não tem mais balsa para levar alimentos para os municípios. Os proprietários venderam todas com a certeza que a estrada seria mantida. Para ir volta de Rio Branco a Tarauacá custa 800 reais. Ou os responsáveis começam as obras ou muitas pessoas ficarão totalmente isoladas no interior do Estado, finaliza Jesus.