Vagner Sales lamenta “incoerência” de Petecão após queixa de que emendas destinadas a CZS não foram divulgadas

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 23/05/2017 15:18:01 Corresponde no Vale do Juruá

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul Vagner Sales (PMDB), que se encontra em São Paulo, enviou ao Bom Dia Juruá, da rádio Juruá FM, uma resposta às críticas do senador Sérgio Petecão (PSD), que ontem, 22, no mesmo programa, criticou a falta de publicidade dada às emendas de sua autoria destinadas a Cruzeiro do Sul nos últimos seis anos. O montante é superior a R$ 12 milhões.

Na nota, Vagner Sales fez questão de citar o que chamou de “grande parceria” que sua gestão promoveu com os parlamentares acreanos durante oiro anos.

O peemedebista garantiu também nunca ter omitido o nome do senador do PSD quanto aos valores alocados para o município, os quais se converteram, em grande parte, na construção de espaços para lazer e esporte.

Segundo o ex-prefeito, não apenas o nome de Petecão foi destacado nas inaugurações, como ele recebeu convites antecipados para os eventos realizados pela prefeitura cruzeirense.

“Por isso lamento o pronunciamento incoerente do senador, mas compreendo que o mesmo tenha se baseado em informações equivocadas. Desse modo, deixo aqui claro a todos o meu respeito e, sobretudo, a responsabilidade que norteou minha gestão”, diz a mensagem.

Sales ressaltou ainda que o senador do PSD integrou o grupo de candidatos apoiados por ele nas eleições de 2010 ao Senado Federal, “e por isso [Petecão] tinha o compromisso, enquanto legítimo parlamentar, de destinar emendas ao progresso do estado do Acre, bem como para Cruzeiro do Sul, cidade que lhe rendeu milhares de votos, em grande parte também por meu intermédio”.

A nota enviada à emissora de rádio encerra em tom conciliador. “De minha parte não existem arranhaduras, nem tampouco descontentamentos, uma vez que cada um de nós fez o seu papel em prol do progresso do Cruzeiro do Sul”.