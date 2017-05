TJ do Acre entre os 12 Estados que cederam para polícia armamento apreendido com criminosos

Da redação ac24horas - 23/05/2017 07:12:25

O levantamento divulgado recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça põe o Tribunal de Justiça do Acre entre os doze TJs que cederam às polícias armas de fogo que estavam sob custódia do Poder Judiciário. Em fevereiro, lembra o relatório do CNJ, a Polícia Militar acreana 21 armas de fogo armas de fogo, inclusive uma metralhadora.

Grande parte das armas entregues pelo Judiciário aos órgãos de segurança já era propriedade pública e foram apreendidas em poder de criminosos. Há, ainda, armas usadas em crimes que estão em poder da Justiça como prova no processo. Por vezes, a arma ou munição pertence à polícia ou às Forças Armadas. “Nesse caso, se o juiz entende que a guarda não é indispensável à causa, o bem é devolvido após produção de laudo e intimação das partes”, explica o CNJ.