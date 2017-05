Show do sertanejo Gustavo Lima em Rio Branco é cancelado

Da redação ac24horas - 23/05/2017 18:54:36

O show do cantor Gustavo Lima, que ocorreria no dia 18 de junho, foi cancelado e será agendado para uma nova data. A informação foi veiculada e da empresa promotora do evento e circula no Facebook. A empresa alega que “em virtude de força maior”, o evento não será realizado.

A empresa informa que está devolvendo o dinheiro dos ingressos comprados nos pontos de vendas. Mas há ainda a opção de trocar o ingresso do show de Gustavo Lima pelo show de Wesley Safadão. Esses ingressos estarão disponíveis entre 10 e 20 de junho.

O show de Wesley Safadão está confirmado para o dia 26 de julho na Expoacre.