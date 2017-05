“Não é vereador que vai dizer se pode ou se não pode ter Uber aqui”, diz petista Rodrigo Forneck

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/05/2017 10:55:51

O líder do PT na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Rodrigo Forneck, defendeu a audiência pública sobre o Uber, proposta por seu opositor, o também vereador Roberto Duarte, do PMDB, mas disse que o tema deve ser discutido com responsabilidade, maturidade e respeito aos taxistas da capital. A audiência pública está marcada para acontecer no dia 29 de maio, próxima segunda-feira, na Câmara Municipal.

Rodrigo também cutucou: “Não é vereador que vai dizer se pode ou se não pode ter Uber aqui”. Afirmou o petista ao tentar afastar qualquer oportunismo político relacionado ao assunto.

“A gente precisa ampliar o debate a respeito do Uber. A audiência vai ser muito proveitosa. Desde que tenha a participação de taxistas, mototaxistas, os representantes do Uber e a população.”

O vereador do PT também lembrou que ainda não há uma lei específica proibindo o aplicativo no país, mas acrescentou que há uma lei federal tramitando na Câmara dos Deputados que vai delegar a responsabilidade da regulamentação do transporte privado às Câmaras Municipais.