Polícia cumpre mandado e prende responsáveis por assassinato

Da redação ac24horas - 23/05/2017 12:22:42

O autônomo Valdeci Oliveira do Nascimento, de 48 anos, assassinado com um tiro no rosto no município do Bujari, no último dia 04 de maio, teve a morte encomendada por presos de dentro do presídio Francisco D´Oliveira Conde. É o que aponta a investigação da Polícia Civil.

Os executores e mandantes do crime foram presos nesta terça-feira, 23, durante uma operação da Polícia Civil do Acre. Os agentes policiais prenderam: Sebastião Olímpio do Nascimento (25), Gleiciane Damasceno (23) e Rafael Luz, vulgo Lalá, de 24 anos, no Bujari, e cumpriu mais seis mandados dentro do presídio estadual. Com os presos foram apreendidos celulares e a quantia de oito mil reais em dinheiro.

O delegado responsável pela operação informou que o assassinato de Valdecir, cidadão que era bastante conhecido na cidade, não tem relação com facções criminosas.