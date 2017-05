Miss Acre 2003 fala de diagnóstico de câncer de mama no auge da carreira: “não queria me ver careca”

Da redação ac24horas - 23/05/2017 23:26:16

Gi Charaba ganhou a coroa de Miss Acre 2003, desfilou de lingerie para grandes marcas do ramo, foi dublê de corpo de Ivete Sangalo em três comerciais de TV e apareceu em clipes musicais. Trabalhando como modelo desde criança na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, se mudou para a capital paulista aos 19 anos.

Aos 30 e com a carreira no auge, a descoberta de um câncer de mama mudou a vida de Gislene. “Em março de 2015, senti um caroço nos seios, mas não dei muita atenção. Nunca fiquei doente… Até que nasceu uma mancha no meu peito esquerdo”.

Sem plano de saúde, conseguiu uma vaga de filatropia no Hospital Sírio Libanês, em 2016. O tumor da mama já estava com 5cm e, com a ajuda de diversos outros exames, uma metástase óssea foi constatada.

“O tumor estava crescendo há dois anos. Depois que fui diagnosticada, meu mundo caiu. Fiquei chocada e só fazia perguntas estéticas ao médico. Eu era modelo, trabalhava com o corpo!”

A primeira sessão de quimioterapia também foi chocante. Ao todo, foram quatro meses e 12 sessões, no Instituto do Câncer de São Paulo. “Depois de 14 dias da primeira sessão, tufos de cabelo caíram da minha cabeça. Tive que raspar. Eu chorava no banheiro, não me olhava no espelho. Cheguei a usar uma prótese colada a cabeça para não me ver careca…”.

Depois de novos exames, os médicos descobriram que o tumor da mama havia reduzido 2cm, mas era necessário tirar. “A metástase estava no osso externo e não diminiu com a quimioterapia. Fizemos uma cirurgia complexa de 11 horas, mas que ficou perfeita: os cirurgiões retiraram 78% do osso esterno pelo corte do peito, além de esvaziar a axila, tirar nove linfonodos, e rodaram o músculo das costas para eu ter seio”.

O tratamento, que contou com os médicos Max Mano, Marina Sahade, Felipe Andrade, Pedro Nabuco e Marcelo Andrade, ainda não acabou. Gislene vai fazer 30 radioterapias e tomar medicação por mais dez anos para tirar o residual da doença. “Vou entrar em uma menopausa forçada com 30 anos. Possivelmente, não vou poder ter filhos”.

Com 17,6 mil seguidores em sua conta no Instagram, a modelo dá dicas para pacientes que passam pela mesma situação e conta um pouco da sua rotina com a doença. “Tem coisas que só quem conviveu com a doença sabe, como mudar a pasta de dente por causa do gosto. Só quem passa por isso sabe…”.