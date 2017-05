Inscrições para o pré-concurso para o Corpo de Bombeiros iniciam na 2ª

Da redação ac24horas - 23/05/2017 08:49:17

As inscrições gratuitas para o pré-concurso solidário para o concurso público do Corpo de Bombeiros e pré-Enem, que será realizado na Baixada da Sobral, iniciam na próxima segunda-feira (29). O anuncio é do idealizador da iniciativa, o deputado Raimundinho da Saúde (PTN), que informou ainda a ampliação da equipe de professores.

As inscrições e começam na segunda-feira, dia 29, das 8h às 12h e das 14h às 17h, com início das aulas no dia 05 de junho. O endereço para as inscrições e realização das aulas é na Rua Rádio Farol, nº 300, Bairro: Glória. Horário das aulas: 19h às 22h. O objetivo é prepara jovens de baixa renda para os concursos públicos e Enem.