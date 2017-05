Edital: Inscrição para concurso de procurador do Estado Acre vai até quinta, 25; o salário é de R$ 21 mil

Da redação ac24horas - 23/05/2017 07:19:59

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre encerra na quinta-feira, 25, o período de inscrições do concurso público para contratação de 10 procuradores. Uma das vagas é destinadas à pessoa com deficiência. A exigência básica é que o candidato seja advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O salário é de de R$ 21.398,48. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente via Internet até 23h59min do dia 25 de maio de 2017 (horário de Brasília), pelo endereço eletrônico www.concursosfmp.com.br, ao valor de R$ 300,00 reais podendo o pagamento ser realizado mediante a qualquer agência do Banco do Brasil até o dia vencimento, 25 de maio de 2017.