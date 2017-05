Gripe: Acre entre os que menos conseguiram vacinar até agora

Da redação ac24horas - 23/05/2017 07:09:30

Com cobertura de 48,61% do público-alvo, a campanha de vacinação contra gripe no Acre segue até sexta-feira, 26, seguindo o calendário nacional. O percentual foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 22, pelo Ministério da Saúde. Do total de 189.009 pessoas do público-alvo, 91.875 foram imunizadas.

O Ministério da Saúde lembra que desde o dia 17 de abril, a vacina contra a gripe está disponível nos postos de vacinação para crianças de seis meses a menores de cinco anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; povos indígenas; gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto); população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além dos professores que são a novidade deste ano.

Junto com o Acre –entre os que menos conseguiram vacinar –estão Roraima (41,5%), Pará (44,3%), Rondônia (44,6%), Rio de Janeiro (45,8%), Mato Grosso (48,5%) e Piauí (50,4%).

Segundo Dora Holanda, coordenadora da Rede Frios da Secretaria de Estado da Saúde, a população indígena é o grupo que menos compareceu para ser imunizada, junto com idosos, gestantes e crianças, além dos profissionais de saúde.