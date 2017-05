Fim de semana no Acre pode ser com friagem, diz Friale

Da redação ac24horas - 23/05/2017 07:22:23

Vem frio por aí. Segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, uma intensa massa de ar polar deverá provocar uma nova e poderosa onda de frio, cujo deslocamento causará queda brusca e acentuada da temperatura na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e no sul do Brasil.

A probabilidade de que esta onda de frio atinja com força a Amazônia Ocidental é alta, pois não estão sendo visualizados bloqueios atmosféricos que poderiam impedi-la de avançar na direção norte.

Portanto, o próximo fim de semana deverá ser com friagem típica no Acre, no sul do Amazonas, em Rondônia, em parte de Mato Grosso, no leste e sudeste do Peru e nas terras baixas da Bolívia.

Previsão

A frente fria que chegou muito fraca na noite do último domingo, dia 21 de maio, não foi sucedida por incursão de ar frio polar e, por isso, provocou chuvas em todos os municípios do Acre, sendo que, em algumas áreas, choveu forte, com muitos raios.

Assim, como não houve penetração de ar seco, os pulsos úmidos do Atlântico e o calor abafado vão continuar provocando chuvas diárias, sendo, na maioria das vezes, passageiras durante toda esta semana, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no norte da Bolívia e no nordeste, leste e sudeste do Peru.

Entre quarta-feira e sexta-feira, dias 24, 25 e 26, no Acre, no sul e oeste de Rondônia, no sudoeste e oeste de Mato Grosso e nas terras baixas da Bolívia, haverá possibilidade de que o tempo fique bastante ventilado, com ventos soprando da direção noroeste e variações de oeste e do norte, tendo em vista que um centro de baixa pressão atmosféricas formar-se-á no norte da Argentina.