Diretora nega que estudantes do CEAN só comem arroz, feijão e farofa: “Nosso cardápio tem moqueca de peixe”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/05/2017 06:19:14

A diretora do Colégio Armando Nogueira, Luziane Nepomuceno, refutou na tarde desta segunda-feira, 22, as informações que circulam numa rede social de que o almoço dos alunos que estudam em tempo integral na unidade é de baixa qualidade. Em uma postagem, um internauta mostrou um prato servido na escola apenas com arroz, feijão e farofa.

A gestora do Armando Nogueira disse, entretanto, que a informação não condiz com o cardápio da unidade servido nesta segunda. “Hoje (segunda-feira) foi servido arroz, feijão, farofa e charque, e a única reclamação que se houve dos alunos após uma pesquisa que fizemos foi da falta da salada que estará no cardápio de amanhã. Foi a cozinheira, devido a pouca quantidade de alface hoje que decidiu juntar com a verdura de amanhã para servir o almoço com salada”, explica a diretora.

Luziane não esconde que nas primeiras duas semanas de funcionamento das aulas em tempo integral, o almoço servido deixava a desejar. Ela, inclusive, reclamou diversas vezes até ser atendida.

“Atualmente, posso garantir, a quantidade e a qualidade do que é servido é muito bom. Nosso o cardápio varia entre frango, porco, carne de boi, charque e moqueca de peixe, além de macarrão”, diz