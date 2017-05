Carta para Janaína

Charlene Carvalho - 23/05/2017 12:29:09

Uma amiga me mandou o print de um post, bem pertinente por sinal, de uma jovem de nome Janaína Silva, que ficou furiosa com a minha última coluna. Tentei falar com a Janaína via Facebook, mas a conta dela é privada. Não tenho acesso à conta, por isso faço esse reparo por aqui.

Janaína, e todos que se sentiram ofendidos, sinceramente me desculpem. Não há qualquer intenção de minha parte em ofendê-los. E entendo o furor. Como disse, aos que se sentiram ofendidos, peço desculpas. Não tenho nenhum problema com isso, em pedir desculpas, se ao acaso ofendo alguém. Pelo contrário.

Mas espero apenas que entendam que a forma como as pessoas usam o termo na internet, não é e jamais será, de forma pejorativa.

Uma rápida passada no Google e verás que grandes sites usam o termo. Os internautas, principalmente lá no Twitter, o usam com frequência. Também sem qualquer tom pejorativo ou de ofensa. Mas, claro, ofende. O ex-governador Binho Marques escreveu recentemente que se sente vítima de bullying quando as pessoas fazem zoação com seu slogan “Acre, o melhor estado para se viver na Amazônia brasileira”, imagina em uma situação como essa, bem mais grave.

Mas vivemos no mundo do politicamente correto. Mesmo sendo o mundo da piada pronta, as pessoas se ofendem e interpretam nossas palavras. As compreendo e não faço coro com os que os julgam de certos ou errados.

É fato que ofendi algumas pessoas. E devo a elas desculpas. Não porque fiz algo errado ou terrível. Mas por absoluto respeito aos leitores da coluna. Razão da existência desse espaço. Também pedi aos Marcos, nosso editor, que altere o termo do título, para não causar mais danos aos que se ofendem.

E, Janaína, saibas que tens aqui uma “colunista” que respeita muito o que você e os outros leitores pensam. E não, não acho que você tenha exagerado ou tenha errado. Mais fácil que o exagero tenha sido meu. Espero poder conhecê-la em breve.

Abraços,