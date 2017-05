Carreta desgovernada desce ladeira, atinge 12 veículos e invade residência

João Renato Jácome - 23/05/2017 09:50:11

Uma tarde de susto em Epitaciolândia, no interior do Acre, onde uma carreta desgovernada desceu a ladeira da Avenida Internacional, que dá acesso à Bolívia, e atingiu 12 veículos que estavam estacionados à margem da via. Não bastasse, invadiu uma residência. No final, ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais foram registrados.

Segundo testemunhas, um caminhão baú de pequeno porte, que estava também à margem da via, estacional, ficou esmagado pela carreta carregada. Por conta da imprudência, esse não seria um primeiro acidente na mesma avenida e ladeira. Na verdade, o veículo de grande porte nem poderia estar estacional no local em que estava.

Por um “milagre”, como disseram as testemunhas ouvidas pelo site O Alto Acre, o veículo não entrou num salão de beleza, onde havia alguns clientes. Isso porque duas motos que estavam estacionadas à frente da empresa impediram que o caminhão continuasse a rota para dentro do salão de beleza. Todos ficaram muito assustados.