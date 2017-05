Atlético Acreano começa a série D com boa vitória fora de casa

Jairo Barbosa - 23/05/2017 07:05:53

Em noite onde brilhou o “faro de gol” do atacante Eduardo, o Atlético Acreano surpreendeu o Trem, em Macapá, e começou a série D conquistando três pontos fora de casa.

O bi campeão acreano bateu o Trem por 3×2 na noite de ontem no estádio Zerão, na capital amapaense. Careca(1) e Eduardo (2), marcaram os gols do alviceleste enquanto Wegno descontou para os donos da casa.

Entrosado, o Galo sobrou em campo e chegou a abrir 3×0, mas se acomodou na etapa final e escapou de sofrer o empate.

A vitória colocou o time na vice liderança do grupo,com 3 pontos, mesma pontuação do Princesa do Solimões, adversário do próximo domingo às 17 horas na Arena da Floresta.