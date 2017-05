Assediado por partidos, Tijolinho dispara:¨ Cansei de tanta corrupção¨

Jairo Barbosa - 23/05/2017 11:02:34

A eleição estadual de 2018 vai perder uma figura emblemática que dividiu eleitores nos últimos pleitos no Acre. Antônio Neres Gouveia, o Tijolinho, anunciou que ¨pendurou¨ as chuteiras e não vai mais disputar nenhum cargo eletivo. O motivo, segundo ele, é o que vem ocupando há meses o noticiário nacional: a corrupção.

¨Cansei de tanta corrupção. Na política a gente trabalha, trabalha e acaba sendo alvo de investidas apenas para satisfazer interesses de terceiros¨, disse ele que hoje não está filiado a nenhum partido político.

Tijolinho disputou seis eleições. Foi candidato ao governo, a prefeitura da capital, a Assembléia Legislativa e á Câmara Municipal.

Nessas investidas ganhou notoriedade ao receber o apelido de Tijolinho, após anunciar um mirabolante projeto que previa a pavimentação de travessas, ruas e vielas com tijolos.

¨ Esse apelido me projetou. Foi a melhor coisa que me aconteceu na política. Hoje tenho recebido convites de vários partidos pra me candidatar até a senador. Não querem a minha pessoa como candidato, querem o nome do Tijolinho para aparecer¨, desabafa.

Funcionário da Secretária Estadual de Saúde ás vésperas da aposentadoria, Tijolinho disse que a partir de agora vai acompanhar a política dos bastidores e se recolher totalmente.

Mas como a política está impregnada na sua trajetória, não descarta um retorno mais á frente, desde que tenha total liberdade para expor suas idéias.

¨Posso ainda disputar uma eleição, lá na frente quem sabe, mas só volto em um partido onde a corrupção tenha passado longe¨, finalizou.