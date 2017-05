Após atentado em escola, Sebastião diz que todo o Sistema de Segurança está em Sena para ação emergencial

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 23/05/2017 17:30:54

Após o atentado a um estudante dentro de uma escola em Sena Madureira, toda a cúpula do Sistema de Segurança Pública do Acre acompanhada de reforço policial se dirigiu ao município para uma espécie de operação emergencial contra a criminalidade. A informação foi dada pelo governador Sebastião Viana em uma rede social: “Todo o Sisp em direção a Sena Madureira para se opor nos termos da lei, exemplarmente, à covarde violência dentro de uma escola”.

Um estudante idenficado como Samuel, suposto integrante do Comando Vermelho, foi alvejado a tiros nesta terça-feira, 23, dentro da sala de aula na escola Raimundo Hermínio de Melo por dois homens encapuzados. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco pelo Samu em estado grave.

Na parede da sala, os criminosos audaciosos ainda escreveram com tinta as siglas das facções criminosas aliadas, Bonde dos 13 e Primeiro Comando da Capital (PCC), como forma de identificar quem está por trás do crime.