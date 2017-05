Aleac homenageia sócio-fundador da União do Vegetal com o título de Cidadão Benemérito

Assessoria - 23/05/2017 18:04:56

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) concedeu nesta terça-feira (23) o Título de Cidadão Benemérito ao senhor Raimundo Monteiro de Souza, o Mestre Monteiro. Ligado ao Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, mestre Monteiro desenvolve um trabalho de amor, caridade e respeito ao próximo. Na vida pública, desempenhou funções importantes, como a luta em defesa da importação de medicamentos vindos da Holanda para atender os municípios do Vale do Juruá.

O presidente da Aleac, deputado Ney Amorim (PT) destacou o trabalho desempenhado por Mestre Monteiro e falou sobre o momento político vivido no Brasil nos últimos anos. Ele destacou que é preciso estar próximo da sociedade e promover um debate de inclusão. Lembrou, ainda, a importância da juventude para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

“Sem dúvida nenhuma, mestre Monteiro é um exemplo de amor pelos mais necessitados. Isso nos orgulha muito. Quando olhamos para Brasília, quando você ver e cada momento surge um fato novo. Nós que vivemos na política, é um olhar muito difícil, primeiro porque algumas pessoas já condenam. O primeiro olhar é olhar mais difícil, mais desconfiado. Temos que ter um olhar de esperança, um olhar que o Brasil vai dar a volta por cima, que voltaremos aquecer a economia. A gente tem que estar dialogando permanente com a juventude. Temos que ter um papel fundamental nessa discussão. Se o jovem desacreditar da política aí não teremos realmente esperança. Penso que o país deve sair desse momento difícil. O Brasil é forte, é capaz e através de pessoas que fazem o bem, que diz não ao mal, esse é o caminho. Essa Casa é uma casa de debate, mas é sobretudo uma casa de reconhecimento a pessoas que plantam o bem. O Poder Legislativo se sente honrado em poder homenageá-lo em vida, Mestre Monteiro. Eu acho que o caminho é um caminho de união, de paz e de amor, e de boas intenções para que o nosso país saia da crise financeira e moral. Portanto, o Poder Legislativo foi quem ganhou hoje. Hoje A Aleac marca um dos mais belos atos de homenagens da sua história”, frisou Ney Amorim.



O juiz federal, Jair Facundes, lembrou o legado de Mestre Monteiro. Para ele, a Assembleia Legislativa acreana faz uma homenagem justa e acrescenta que Monteiro é um exemplo a ser seguido em tempos de instabilidade política e ética social.

“É de uma alegria imensa onde minorias religiosas não são perseguidas, mas sim reconhecidas. É uma declaração desta Casa de reconhecimento. Como brasileiro, nos sentimos decepcionados, desestimulados e enfraquecidos na nossa vontade cívica. E quando vemos pessoas na sua capacidade de ensinar os outros, ajudar e mostrar para todos nós que podemos viver bem com decência. As pessoas precisam de ter padrões, de ter modelos para resistir e persistir no caminho certo. Mestre Monteiro faz um trabalho de formiguinha na comunidade. Quero me ombrear com essa Casa. Me sinto muito bem em ver essa Casa fazendo esse reconhecimento”, frisou.

O promotor do Ministério Público Estadual, Cosmo Lima de Souza, seguiu a mesma linha de pensamento do juiz federal Jair Facundes. Disse que a Aleac homenageia de forma justa uma personalidade simples, que traz em seu histórico a marca da solidariedade.

“Quero agradecer a Aleac por esse reconhecimento ao Mestre Monteiro, que tem uma vida dedicada a fazer o bem. No mundo em que vivenciamos pessoas praticando condutas que não aprováveis, ver esse ato aqui muito nos orgulha reconhecendo esses valores, estimula o trabalho comunitário, a fazer o bem ao próximo. São de exemplos como este que precisamos”, pontua.

O juiz federal, Náiber Pontes, ressaltou que esse é um momento histórico, onde todos os participantes da União do Vegetal se sentem lisonjeados pelo reconhecimento de seu mestre, Raimundo Monteiro.

“Quero registrar que esse é um momento histórico para todos nós que seguimos as profissões ayahuasqueiras. Me sinto feliz e honrado com essa homenagem prestada pela Casa do Povo. O mestre Monteiro é uma pessoa responsável por trazer esses ensinamentos e que presta tantos serviços prestados para toda comunidade”, agradeceu.



Ao ser homenageado, Mestre Monteiro disse que a honraria concedida pela Assembleia Legislativa é uma das mais importantes já recebida por ele. O líder religioso agradeceu ao presidente Ney Amorim pela concessão do Título de Cidadão Benemérito, que tem como autor da proposta a Mesa Diretora.

“Tenho a honra e alegria em receber esse título concedido pela Assembleia e guardarei na memória esta homenagem, como uma das mais significativas da minha vida. Ao deputado Ney Amorim, minha profunda gratidão pelo reconhecimento que estou recebendo hoje. São vários os nomes de pessoas que estiveram e estão à frente das ações realizadas pela União do Vegetal e todos são peças fundamentais para a realização do nosso trabalho”, agradeceu.

Além de Raimundo Monteiro de Souza, a Aleac homenageou a senhora Zilda Felício Monteiro de Souza com uma Moção de Aplausos. Zilda é esposa de Mestre Monteiro com quem divide sua vida há 53 anos.