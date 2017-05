Receita Federal bloqueia FPM de Bujari e Plácido de Castro

A Receita Federal bloqueou o repasse do segundo decêndio de maio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) das prefeituras de Bujari e Plácido de Castro por possuírem irregularidades. O Tesouro Nacional não divulgou as falhas mas Confederação Nacional de Municípios (CNM) diz que os problemas mais comuns estão no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). No País, 119 prefeituras estão com o mesmo problema.