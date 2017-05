Perdi a Kátia cega no Faustão. Tô no chão!!!

Charlene Carvalho - 22/05/2017 07:29:36

NÃO ESTÁ SENDO FÁCIL PRA MIM TER PERDIDO UM LACRE DESSES!

Simplesmente não acreditei quando li no twitter comentários sobre a participação da Kátia Cega no Faustão. Imperdoável! Como pude perder um tiro desses, pessoas? Mas perdi. Acontece que a minha pessoa não assiste Faustão. Não tenho paciência. Acho chato. E o horário do programa é a minha melhor hora de descanso. Portanto, ou estou dormindo ou batendo perna por aí. No caso de ontem, estava dormindo depois fui ao cinema (se acalme, não matei a família antes, tá todo mundo vivo!!). Mas não devia. Deveria estar acordadíssima e largada no sofá como a maioria dos acreanos…

Mas a pessoa que vive fazendo a Kátia Cega, cantando o clássico dos clássicos dos primórdios do twitter, perder um momento especial desses para a nação – mais importante que pronunciamento do presidente mil vezes-, não é de Deus. É quase crime de lesa pátria. Sério! É grave, muito grave. Nenhum vídeo no YouTube vai recuperar esse momento. E não terei nenhum tuitada futura que para registrar esse dia. Tá vendo como meu caso é sério??

Fui à procura do tema e vi que a internet quebrou. Também, um lacre desses é mais que digno. E fiquei mais revoltada comigo mesmo. Onde já se viu uma coisa dessas? Ou melhor, como a pessoa não vê um fato histórico desses, meu povo? Deita na BR, Charlene. Perdeu, perdeu, perdeu!!!

Uma pequena explicação para você que acha isso tudo uma grande estupidez e nem lembrava que Kátia, a cantora era assim tão famosa. Ou sequer sabem quem é ela. Kátia é musa da internet. Musa dos tuiteiros. A gente faz a Kátia sempre que possível e, nunca, jamais, se conforma. Mais fácil esquecer a Gretchen. E sua participação nesse quadro do Faustão de que eu não faço a menor ideia qual seja (via a hashtag #dingdon) cantando Qualquer Jeito, cujo refrão a fez nossa musa forever (não está sendo fácil) em plena crise, como disse, é um tiro com soco, porrada e bomba. Tinha mesmo que quebrar a internet.

E se você quer saber mais sobre ela, digite apenas Katia Google. Você vai se surpreender. Se tiver mais de 35, 40 e tals, pergunta pro teu (tua) filho (a), quem é a Kátia Cega. Vai te dar uma aula!!

Perdão ó grande musa, por essa minha tão grave falha! Prometo que vou correr atrás do bendito vídeo de sua apresentação na Globo Play. Porque musa é musa e Kátia é a musa que respeito!

Bom dia, leitor!

Se tu achar o vídeo, me manda o link, tá???

Bjs!!!

Queridos amigos Sidney Barcellos, Lidiane Moraes, Moisés Alencastro e Polyana Costa no tradicional almoço de sábado, que na semana passada foi lá no Manto Verde. Pena que não pude ir. Mas sábado me aguardem!!!

CINEMA

Deixa eu te contar: fui ao cinema ontem a noite assistir Rei Arthur – A Lenda da Espada, de Gui Ritchie e gostei. Pode me julgar. Gostei da fotografia, da música, da direção, da presença do elenco de Game of Thrones (chega logo, julho!), Jude Law sempre e até do David Beckham (mentira, a participação pífia e sem graça). É verdade que o filme tem um diálogo entre o mítico e o moderno, senti falta de Morgana, uma cobra desnecessariamente presente, mas é um bom filme para assistir na telona.

BOICOTE

Desde a quarta-feira passada tá rolando um boicote aos produtos da Friboi e do grupo JBS em geral nas redes sociais. Nem sempre sou adepta dos boicotes. Mas esse acho digno. E mesmo amando minhas Havaianas, elas estão devidamente aposentadas e a nova que comprei é de outra marca. E olha que uso Havaianas desde criança. E tudo o que sei que é da família dos Batista da J&B, está fora das minhas compras. Gente que rouba a nação, faz delação e vai gastar meu dinheiro em Nova Iorque não merece respeito.

Todo moderninho e dando palestra sobre internet das coisas, senador Jorge Viana, aderiu às selfies. Essa ele fez em pleno rio Jordão e me mandou só pra dizer que onde estava, no Jordão – que não conheço e nem pretendo, por motivos de que pra chegar lá tem de ir de teco-teco – tem Wi Fi dos bons. Prefiro reclamar da internet da Oi por aqui mesmo, mas gostei da foto e, claro, não poderia deixar de usá-la na coluna. Ah, bom saber que o senhor agora protege bem seu Kindle em viagens pelos rios acreanos. Gracias pelo carinho, também gosto muito do senhor…

VIDA MODERNA

Quando era jovem, o melhor bordão era: o povo não é bobo, abaixo a rede globo! Fui às ruas pelas diretas, vi o país passar por dois impeachments e acompanhei de perto um longo debate de esquerda sobre globalização, imperialismo, etc. O mundo mudou, mas lutar pelos nossos direitos nunca cai de modal. É imprescindível. No mundo da internet das coisas, porém, o debate hoje é mais antigo que eu.

DEBATE

Como li recentemente, não custa relembrar a longa entrevista em vídeo do historiador israelense Yuval Noah Harari, autor de Sapiens. Ele considera que a principal disputa político-eleitoral do mundo, hoje, não se dá entre esquerda e direita; se dá entre globalistas e nacionalistas. Você assistir o vídeo, de fevereiro deste ano, no TED Talks.

DICA

Meio difícil no mundo de hoje não se conhecer o TED Talks. Se você, contudo, não conhece, vale a pena passar por lá. Tem palestra de tudo, pra tudo. Tudo de bom. Tudo online. Tudo com legenda. Um mundo a um clique. E de grátis: https://www.ted.com/

Deputado Federal Alan Rick Miranda e o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, que já encaminhou à Câmara Municipal, através do seu líder na Casa, vereador dos Anjos, o Projeto de Lei de doação do Município ao Estado do Acre, de um terreno, ação fundamental para o início das obras de reconstrução e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes

BEM RECEBER

Estive em Sena na semana passada. Vou escrever sobre isso na próxima semana, mas preciso reconhecer a arte de bem receber os amigos, do prefeito Mazinho Serafim e sua esposa Meire. E agora que tem um cozinheiro top, fica ainda melhor. Sério mesmo, a gente come bem na casa do Mazinho. Não tem erro.

PRESENTE

Há uma tradição nas visitas à casa do Mazinho Serafim. Ele sempre presenteia seus amigos a melhor castanha do Brasil, que é a castanha lá de Sena, tipo exportação mesmo. Na visita da semana passada não foi diferente. Ganhei dele castanhas da atual safra para preparar as tapiocas do café da manhã aqui de casa, além do leite (sim, eu sei fazer leite de castanha e dos bons). Estou abastecida até a próxima viagem.

DESPACITO

Olha ela, olha ela!! Sabias que a música em espanhol mais ouvida dos Estados Unidos é Despacito? Sabias que a música ganhou versão de Justin Bieber e desbancou Macarena, última letra em espanhol a ocupar o topo da lista da Billboard nos EUA? Ou seja, não é só você e eu que estamos com esse chiclete “nozouvido”, visse?