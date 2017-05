Nove das dez melhores escolas do Acre são particulares e destas, 9 estão na capital Rio Branco

Da redação ac24horas - 22/05/2017 08:07:05

Das dez melhores escolas acreanas, nove são particulares. E nove estão localizadas em Rio Branco, sugerindo uma forte concentração do ensino de qualidade na capital. Quem lidera o ranking elaborado pelo Diário dos Papais, o Colégio Sigma, com nota 615,45 e a melhor escola. A única escola fora de Rio Branco é a Santa Terezinha, de Cruzeiro do Sul. No 10º lugar das melhores ficou a Imaculada Conceição.

De acordo Diário dos Papais (www.diariodospapais.com.br/rankings-de-escolas), página que contem os rankings de escolas por Estado, referentes ao Enem 2015, que teve o resultado divulgado pelo INEP em 2016. O cálculo é uma média simples da soma da redação com as quatro áreas de conhecimento, dividido por cinco. Veja o resultado para o Acre: