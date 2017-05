Mulher é encontrada morta em quarto de hotel no Centro de Rio Branco

Da redação ac24horas - 22/05/2017 12:55:11

/Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira, 22, em um dos quartos do Hotel Épilogo, localizado na rua Floriano Peixoto, no Centro de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela Policia Militar, a vítima foi encontrada morta pendurada por uma corda no pescoço. Uma equipe de Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas atestou o óbito.

Peritos do Instituto Médico Legal estiveram no local, realizaram a perícia e encaminharam o corpo a Sede do IML. Os profissionais trabalham com a tese que a mulher tenha praticado o suicídio.

O proprietário do Hotel não quis repassar informações sobre o ocorrido. Mais informações em instantes.