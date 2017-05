Marina: cassação da chapa Dilma-Temer é o melhor caminho

A ex-ministra Marina Silva (Rede) criticou a postura do presidente Michel Temer (PMDB) de não “esclarecer a gravidade do que foi divulgado” e usar o “método de desqualificar o acusador” Marina defendeu, ainda, a cassação da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como o “melhor caminho”.

“O que levou o dono da JBS, aquele que ‘prejudicou o Brasil, enganou os brasileiros’, ser recebido na calada da noite no Palácio do Jaburu?”, questionou a criadora da Rede em sua conta no Twitter. “O método de desqualificar o acusador não fez o presidente Michel Temer esclarecer a gravidade do que foi divulgado.”