Líder do governo na Aleac concorda com Binho: “O Acre continua um bom lugar para se viver”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 22/05/2017 15:27:51



O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Daniel Zen, também presidente do PT do Acre, não vê polêmica no artigo de Binho Marques publicado no perfil no Facebook do ex-governador intitulando “Qual o melhor lugar para se viver na Amazônia?”.

Zen, que participou ativamente dos governos Binho, como presidente da Fundação Elias Mansour, e Sebastião Viana, como secretário de Educação, concorda com o ex-governador petista.

LEIA MAIS:

“O Acre era mesmo o melhor lugar para se viver na Amazônia em 2010”, diz Binho Marques

“Continua um bom lugar para se viver. Continua avançando. Acho que o Binho está fazendo uma defesa. O Acre do segundo mandato do Jorge é melhor que o primeiro mandato. O Acre do primeiro mandato do Tião é melhor que o do Binho. E o Acre do governo do Binho é melhor que o Acre do segundo governo do Jorge. Há uma continuidade, não um continuísmo”, diz Daniel Zen.

Na publicação, Binho diz: “Vejo os números no meu governo com muita alegria e, por responsabilidade histórica, digo: o Acre era mesmo o melhor lugar para se viver na Amazônia em 31 de dezembro de 2010”.

O governador Sebastião Viana cumpre agenda fora do Acre e disse que por estar “sobrecarregado” ainda não tinha lido o artigo do ex-governador.