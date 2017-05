Justiça Federal faz mutirão para negociar contratos inadimplentes

Da redação ac24horas - 22/05/2017 08:19:05

A Justiça Federal do Acre realizará um mutirão de conciliação com a Caixa Econômica Federal nos dias 29, 30 e 31 de maio e 1 e 1 de junho, no auditório da JF. O mutirão visa a renegociação de 147 empréstimos inadimplentes de clientes pessoa física e jurídica. Os contratos referem-se a área comercial.