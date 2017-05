Em programa de Radio, Sergio Petecão critica governador Sebastião por fazer “politica pequena”

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 22/05/2017 08:46:08 Corresponde no Vale do Juruá

O senador Sérgio Petecão (PSD), que visita os municípios do Vale do Juruá, afirmou no começo da manhã desta segunda-feira, 22, que o governador Sebastião Viana (PT) faz “a política pequena”, em um momento em que “é preciso todos estarmos unidos” para vencer as dificuldades que o país enfrenta. A declaração foi dada no programa Bom Dia Juruá, da rádio Juruá FM, de Cruzeiro do Sul.

Líder da bancada federal em Brasília, Petecão se referiu, na entrevista, ao último encontro que teve dias atrás com o presidente Michel Temer (PMDB) para tratar sobre a liberação de R$ 40 milhões. O dinheiro seria destinado a obras estruturantes e também para reforçar da Segurança Pública, “que está um caos em todos os municípios”.

“Enquanto apelávamos a Temer pela liberação desses recursos, tendo o cuidado de explicar a ele as grandes necessidades do Acre, o governador estava no Facebook esculhambando o presidente. Isso é fazer política pequena. É mesquinho da parte dele [Sebastião Viana]. O momento exige que estejamos todos unidos”, pregou o parlamentar do PSD.

Petecão afirmou ainda que a crise no governo Temer é pequena, se comparada ao mal que os governos Lula e Dilma fizeram ao país. Ele citou os 14 milhões de desempregados, dos quais 12 milhões foram herdados da gestão da petista Dilma Rousseff. Falou ainda tentativa do novo governo de fazer as reformas necessárias à modernização da legislação que rege o setor produtivo brasileiro – necessárias, conforme sustentou, para contornar a crise e retomar o crescimento.

Segundo Petecão, em seis anos de mandato, ele conseguiu liberar R$ 15 milhões em verbas de suas emendas parlamentares para obras em Cruzeiro do Sul. E lamentou que a população, de um modo geral, não tenha informações sobre isso, conforme concluiu após ser abordado por um cidadão no mercado, no centro da cidade, onde tomou café pela manhã.

“Com todo o carinho e respeito que tenho pelo ex-prefeito Vagner Sales [PMDB], acho que faltou divulgação do nosso trabalho em prol do município. E isso é lamentável”, concluiu.