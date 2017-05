RBTrans reconhece trabalho dos taxistas e diz que vai aguardar aprovação de lei sobre Uber

Da redação ac24horas - 22/05/2017 13:14:03

A Superintendência de Trânsito de Rio Branco resolveu se pronunciar por meio de nota sobre a possível chegada do Uber na capital acreana. O transporte continua proibido em Rio Branco, conforme havia dito o diretor-presidente do órgão, Gabriel Forneck, no sábado passado.

Segundo a nota, a RBTrans irá aguardar a tramitação e aprovação da Lei Federal que regulamenta esse tipo de transporte, “uma vez que a lacuna legislativa tem gerado conflitos entre as categorias de táxi e UBER em várias cidades”.

“Reiteramos nossa posição pela defesa da legalidade no transporte em Rio Branco e a busca pela segurança e melhoria dos serviços para os passageiros”, diz a nota.

A Superintendência diz que Rio Branco possui 612 taxistas devidamente credenciados que cumprem suas obrigações com o Município, “como recolhimento de impostos para renovação da permissão, ISS, e vistoria do veículo”.