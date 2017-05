Dupla assalta comércio na periferia de Cruzeiro do Sul e leva celular e dinheiro

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 22/05/2017 11:44:26 Corresponde no Vale do Juruá

Dois homens armados assaltaram no fim de semana um estabelecimento comercial localizado na periferia de Cruzeiro do Sul. Além de R$ 600 eles levaram o aparelho celular do proprietário, Manoel Braz.

O crime ocorreu em plena manhã do último sábado, 20. Por alguns minutos, o comerciante ficou sob a mira de dois revólveres e chegou a ser ameaçado de morte.

“Foi rápido, mas pareceu uma eternidade. Eles já chegaram dizendo que era um assalto e foram logo perguntando pelo dinheiro. Os dois me ameaçaram, eu fiquei com as armas apontadas pra minha cabeça o tempo todo. Nunca tinha vivido nada parecido com isso”, disse Braz.

O comerciante conta que o comércio estava vazio no momento do assalto, e por isso acredita que a dupla esperou o momento certo para agir. “Eu acho que eles estavam pelas redondezas, me vigiando. Quando finalmente fiquei sozinho, eles aproveitaram pra me roubar”, disse.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e fez buscas pelos suspeitos. Mas ninguém foi preso. O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul.