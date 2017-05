Atlético Acreano estreia nesta segunda, fora de casa na série D

Jairo Barbosa - 22/05/2017 05:12:44

Depois de ficar pelo caminho na briga pelo acesso á série C no ano passado, o Atlético Acreano inicia hoje às 18 Hhoras em Macapá, a caminhada rumo ao inédito acesso no brasileirão.

O time de Álvaro Miguéis encara o representante do Amapá no estádio Zerão sonhando em realizar campanha semelhante a de 2016, quando não perdeu nenhum jogo fora de casa.

O Galo levou o time completo e tem na velocidade do seu ataque a melhor arma contra os adversários.

A rádio Aldeia FM (96,9) transmite o jogo a partir das 18 HS com narração de Zezinho Melo.