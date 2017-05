Após denúncia, Sesacre muda licitação e vai economizar mais de R$ 2 milhões

Da redação ac24horas - 22/05/2017 09:48:26

No início de maio, uma reportagem do implodiu uma licitação realizada pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), que previa a compra de 193 mil unidades de gorro protetor de cabelo, ao custo unitário de R$ 11,69, perfazendo um total de R$ 2,2 milhões. Claro que a pasta não era obrigada a comprar tudo isso, mas , curiosamente, mudou a quantidade a ser comprada para apenas 300 unidades, uma diferença de 193,4 mil unidades.

Na semana em que foi publicado extrato do processo licitatório, a Sesacre informou que faria uma alteração nos números, adequando-os portanto à realidade necessária da pasta, e assim republicou, nesta segunda-feira, dia 22, um termo aditivo de supressão dos custos, apontando que não amis será necessário comprar as 193, 4 mil unidades de gorros.

Estoque para 22 anos

Como apurou ac24horas, é possível destacar que os trabalhadores usam apenas um corro protetor por dia, seja em carga-horária normal, ou plantão extra. Assim, se considerados os quatro mil servidores, 220 dias (trabalháveis) e um gorro por dia, a necessidade do Estado seria de pouco de menos de 880 mil gorros ao ano. Ou seja, a quantidade registrada na Ata seria o suficiente para abastecer o Estado por 22 anos consecutivos.

Além disso, com base na quantidade antes admitida para a compra é possível estimar que se cada um dos servidores do Estado trabalhassem os 365 dias de um ano, sem descanso algum (fim de semana, feriados, férias ou licenças), cada um deles ainda teria de usar cerca de sete gorros por dia para dar conta da quantidade estimada para a compra pelo Estado do Acre.