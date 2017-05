Sebastião anuncia oficialmente instalação​ de bloqueadores de celulares no complexo penitenciário

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 21/05/2017 12:50:22

O governador Sebastião Viana anunciou oficialmente durante coletiva na manhã deste domingo, 21, na Casa Rosada, a instalação de bloqueadores de celulares no complexo penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde em Rio Branco. Os aparelhos foram instalados há três dias.

O anúncio foi feito ao lado da cúpula da Segurança Pública, da desembargadora Waldirene Cordeiro, do Tribunal de Justiça, do presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, do procurador-geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Oswaldo D’Albuquerque, e do promotor de Justiça Bernardo Albano, do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado

“Consolidamos o absoluto controle de bloqueio de comunicações criminosas de dentro do presídio. Não é mais possível o uso de telefone ou outros meios de comunicação de tecnologia normal do que se tem hoje no Brasil de dentro do presídio. Isso quer dizer que o comando do crime que estava ocorrendo no Acre influenciando facções e braços criminosos por meio de celulares, isso está interrompido com absoluta segurança”, garantiu o governador.

O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, disse que essa é a medida mais dura dos últimos 15 anos no combate ao crime no estado”.

“Uma medida que está colocando no escuro, de volta pra década de 80 membros do crime organizado. O pescoço e a cabeça do crime foi embora com essa medida”, afirmou.

Sobre possíveis represálias das fracções por causa dos bloqueador​es, o secretário de Segurança afirmou que o Serviço de Inteligência da Segurança tem um plano operacional para evitar tal reação criminosa.

O procurador de Justiça Oswaldo D’Albuquerque destacou a parceria das instituições para manter o Estado Democrático de Direito. “Quero dizer que nós estamos irmanados e que estou contente de participar desse momento em que nós temos mais uma ação concreta contra a criminalidade organizada.”

O investimento custou dois milhões. O recurso é oriundo do Fundo Penitenciário.