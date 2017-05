Rio Branco complica jogo fácil e vence sem convencer na Arena

Da redação ac24horas - 21/05/2017 21:14:47

O futebol que o Rio Branco FC mostrou na estreia pela série D diante do São Raimundo (RR) é um prenúncio do tanto que sua torcida vai sofrer ao longo da competição.

O time chegou a abrir 4×1 em cima do time roraimense e por muito pouco não saiu de casa perdendo pontos dentro de casa.

O placar foi de 4×3 para a equipe acreana,mas poderia ser até um resultado adverso se o futebol fosse justo. Tanto que o time foi vaiado ao final do jogo, mesmo tendo vencido. Romário(2)), Xuxa e um gol contra foram os gols da vitória estrelada.

Viny anotou os gols dos visitantes. A vitória coloca o EstrelÃo na liderança temporaria do grupo. A equipe volta a campo no próximo domingo, em Santarém, diante do São Francisco.