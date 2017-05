Mega-sena: ninguém acerta e prêmio acumula em R$ 34 milhões

Com informações do G1 - 21/05/2017 07:07:12

A Caixa realizou na noite deste sábado (20) o sorteio 1.932 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 10 – 16 – 21 – 29 – 44- 55. Não houve acertadores, e o prêmio acumulou em R$ 34 milhões. O próximo sorteio será na quarta-feira (24).

A Quina teve 72 ganhadores. Cada um levou R$ 38.379,16. Outras 5.449 pessoas acertaram na Quadra, e ganharam, cada uma, R$ 724,45.

A estimativa de prêmio era de R$ 30 milhões. Se aplicado na poupança, o prêmio poderia render cerca de R$ 150 mil por mês.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.