Férias de julho: passagens a partir de R$ 139,90 nos voos de Cruzeiro do Sul para a capital Rio Branco

Da redação ac24horas - 21/05/2017 07:02:33

A companhia Gol lançou promoção de passagens em seus voos sem escalas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. Quem for viajar na segunda quinzena de junho ou nas férias escolares de julho encontra passagens por R$ 139,90 na ida ou volta. Quem está em Cruzeiro do Sul também pode comprar o bilhete pelo mesmo valor.

A Gol é a única que oferece um voo sem escalas de Rio Branco para Porto Velho (RO). Também para viagem na segunda quinzena de junho e nas férias de julho encontra passagens por R$ 79,90, mesmo valor da volta. Quem está no Acre pode aproveitar essa promoção para fugir dos preços abusivos para algumas cidades. Vamos explicar como isso é possível!

A dica é comprar as passagens até Porto Velho, cidade que tem voos da Azul, Gol e LATAM. Por ter mais ofertas de voos, uma passagem da capital de Rondônia para Brasília, por exemplo custa metade do preço em relação aos valores cobrados para embarque em Rio Branco.

Neste final de semana as companhias Gol e LATAM estão emitindo passagens com milhas reduzidas. As ofertas valem para viagens nos meses de maio e junho. Você tem até às 8 horas de segunda-feira (22/05) para comprar as passagens ou fazer a emissão.

FONTE: TUDO VIAGEM