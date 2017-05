Diante do São Raimundo, Estrelão busca novo começo na série D

Da redação ac24horas - 21/05/2017 07:11:50

A caminhada do Rio Branco FC em busca do acesso a terceira divisão do futebol nacional, começa neste domingo (21) na Arena da Floresta diante do São Raimundo de Roraima. Depois de perder o estadual para o rival Atlético, o time busca na série D um novo começo para salvar a temporada.

Esse ano. O Estrelão abriu mão de disputar a Copa Verde e precisa ganhar algo dentro de campo para mudar sua recente trajetória de fracassos.

Rebaixado para a série D em 2013, o time não conseguiu chegar na fase decisiva do torneio nacional e perdeu o “respeito” dos adversários jogando dentro de casa.

Com reforços que chegaram na semana que antecedeu a estreia, o clube quer mudar esse cenário e comemorar novos triunfos.

A partida começa às 16 horas na Arena da Floresta com ingressos a R$ 10 e R$ 20.