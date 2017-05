Ato na frente do Palácio Rio Branco realizado por petistas e demais partidos pede “fora Temer”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 21/05/2017 21:20:25

Integrantes de partidos da chamada esquerda e das centrais sindicais pediram “Diretas Já” e “fora Temer” durante ato na tarde deste domingo, 21, na frente do Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Acre, no Centro da capital acreana.

O protesto reuniu pouco mais de 200 pessoas. O presidente do PT do Acre, deputado Daniel Zen, um dos organizadores da manifestação calcula que cerca de 300 estavam na manifestação. “O tempo pra se mobilizar foi muito rápido”, diz o parlamentar acrescentando ainda que a primeira manifestação anti-Temer ocorreu dentro das expectativas dos organizadores.

“Vai depender agora dos desdobramentos dessa semana. Se o presidente da República resistir tenho certeza que as mobilizações nas próximas semanas vão se intensificar”, avalia Zen.

O presidente da Nova Central Sindical, Franklin Albuquerque, afirma que é preciso um movimento contínuo contra o atual governo para impedir a tentativa de manutenção de um grupo político similar ao atual.

“Eu acho que a gente tem que ter um movimento permanente pra gente não ter outra reviravolta através de uma eleição indireta e outro indivíduo da estirpe de Temer assuma a Presidência da República.”