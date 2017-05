Programação cultural do fim de semana tem música, dança e brincadeiras espalhadas na capital

Da redação ac24horas - 20/05/2017 11:04:38

O final de semana em Rio Branco tem opções de atividades culturais para todas as idades. O já tradicional “Senadinho nos Bairros”, por exemplo, terá três edições do projeto, que é voltado para dança e recreação da terceira idade. Ele acontece neste sábado, 20, às 16h, no Centro Cultural Lydia Hammes e às 17h no Recanto dos Buritis. No domingo, às 16h, é a vez do Teatro Barracão receber a atividade gratuita.

A Fundação Garibaldi Brasil (FGB) realiza neste domingo, 21, no Parque Chico Mendes, a partir das 14h, a segunda edição do projeto “Cultura no Parque”, com brincadeiras, roda de capoeira com o grupo Senzala e muita música para jovens e crianças.

O movimento “Ocupa Rio Branco” também começa neste final de semana com o Sarau da Casinha. Esse movimento tem o objetivo de ocupar culturalmente os espaços públicos da cidade aos domingos. A Casinha Cultural é um espaço voltado para atividades artísticas localizada em um quiosque do Parque da Maternidade, na antiga Federação Acreana de Xadrez.

Iniciado pela parceria do músico e produtor cultural Diogo Soares e a FGB, além do próprio movimento artístico, o “Ocupa Rio Branco” terá um calendário extenso de eventos que envolverá espaços como a Concha Acústica, o Cacimbão da Capoeira, a Universidade Federal do Acre (Ufac) e outros.

Também no domingo, às 9h, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, o professor de dança Lucas Honor realiza mais uma edição da Oficina de Zouk. O investimento é de apenas R$ 5.

Confira a programação do final de semana e agende-se:

Sábado

– Senadinho nos bairros – Centro Cultural Lidya Hammes – às 16:00h

– Senadinho nos bairros – Recanto dos Buritis – 17:00h

Domingo

– Oficina de Zouk – Centro Cultural Thaumaturgo Filho – 09:00h

– Cultura no Parque – Parque Chico Mendes – 14:00h

– Senadinho nos bairros – Teatro Barracão – 16:00h

– Sarau da casinha – Casinha Cultural – 18:00h.