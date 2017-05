Prefeitura de Rio Branco não quer Uber na capital: “será considerado clandestino”, diz RBTrans

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 20/05/2017 09:08:16

O Uber está proibido em Rio Branco e quem for pego transportando pessoas seja por meio do aplicativo ou não será autuado, informou o diretor-presidente do RBTrans, Gabriel Forneck.

“Será considerado um transporte clandestino. A gente tem um categoria existente há pelo três décadas, que é a dos taxistas, que pela proporcionalidade em termos de população atende. Agora o que gente tem conversado muito com a categoria, com o Sindicato dos Taxistas é que eles melhorem o atendimento, que criem aplicativos, promoções”, disse.

Para ser oficialmente autorizado em Rio Branco como um transporte legal, o Uber precisa primeiro ser aprovado por meio de uma lei municipal na Câmara de Vereadores de autoria do Executivo, mas a prefeitura da capital não tem interesse na criação da lei, informou o diretor-presidente​ do RBTrans.

Semana passada, taxistas foram à Câmara Municipal pedir aos vereadores que não permitam a legalização do Uber em Rio Branco, que já estaria, ainda que clandestinamente, circulando na capital.