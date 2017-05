Pastor do hip hop do Acre recebe troféu em Brasília por trabalho desenvolvido há 12 anos no estado

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 20/05/2017 09:59:23

O hip hop foi o meio encontrado pelo pastor e músico Antônio Macedo de Azevedo, também conhecido como “Pastor Macedo do hip hop”, anunciar a mensagem cristã. E isso ele faz há mais de 12 anos, desde uma época em que esse tipo ritmo era praticamente uma blasfêmia no meio religioso, principalmente entre os evangélicos.

“Era muito maior a dificuldade naquele tempo. Fomos rompendo isso, e com alguns anos depois as igrejas começaram a agendar três meses antes. Agendas lotadas, graças a Deus”, comemora Macedo.

A coragem para romper um sistema religioso e até criar um grupo de hip hop, o Alvos de Cristo, também o primeiro do meio gospel do Acre, formado por ele, o filho Taíde e a esposa Maria, renderam ao pastor Macedo um prêmio em Brasília durante o Congresso Avivar do hip hop, importante evento do segmento gospel que reúne nomes conhecidos no cenário do rap gospel nacional. O Alvos de Cristo foi homenageado com um troféu entre os 25 melhores do ramo no país.

Atualmente, o grupo tem três CDs gravados e se apresenta em diferentes igrejas. Mas é principalmente na Igreja Comunidade Evangélica o Avivar da Fé, no Recanto dos Buritis, 2º Distrito de Rio Branco, que o líder espiritual desenvolve seu trabalho de evangelismo por meio da música. “O rap chega onde outros ritmos não chegam”, lembra Macedo.

O primeiro pastor rap do Acre tem muito testemunho a dar sobre seu trabalho. Ele recorda um em especial. “Uma vez eu estava numa rádio num programa e um jovem foi até o estúdio e disse que estava pensando em se suicidar e depois que ouviu nossa música desistiu da ideia e se converteu a Cristo.”